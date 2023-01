Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a aprobat miercuri Ordinul privind organizarea simularii Evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de Bacalaureat, in anul scolar 2022 – 2023. ‘Astazi, 25 ianuarie 2023, am aprobat Ordinul privind organizarea…

- Ministerul Educației a transmis vineri, 6 ianuarie, ca la videoconferința cu inspectorii școlari care a avut loc in contextul creșterii cazurilor de gripa, s-a decis ca de luni, 9 ianuarie, prima zi de școala din 2023, instituțiile de invațamant trebuie sa puna accentul pe prevenție, iar școlile trebuie…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, spune ca a solicitat ca in testele PISA sa fie inclusa in chestionarul de baza, incepand cu anul 2025, si zona de tehnologia informatiei si comunicatiilor. Trebuie sa fie inteleasa mai bine performanta elevilor in privinta acestor competente, a explicat ea.

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri un act normativ care prevede cresterea cu 150 a numarului de unitati de invatamant care vor beneficia de programul „Masa calda”, masura urmand a duce la scaderea fenomenului abandonului scolar. Ministrul nu a putut…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a spus ca fiecare familie ar trebui sa poata avea „un comportament responsabil” și sa aiba o rezerva financiara. Declarația a fost facuta atunci cand a fost intrebata daca pune bani deoparte pentru facturile pe care le va