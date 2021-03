Simulare pentru prima evaluare națională a elevilor de la începutul pandemiei Probele din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a incep luni dimineața cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul propriu-zis incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat, […] The post Simulare pentru prima evaluare naționala a elevilor de la inceputul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

