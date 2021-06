Simulare de incendiu și posibil atac cu bombă, la Afi Brașov Miercuri seara, la Afi Brașov a avut loc o simulare de incendiu și s-a intervenit in cazul unui posibil atac cu bomba. S-a testat funcționarea instalațiilor de aparare impotriva incendiilor, modul de intervenție, simulare incendiu in parcarea subterana din centrul comercial AFI Brașov, de catre echipajele de intervenție pirotehnica, poliție, ISU și SMURD. ,,Ne dorim sa va știm in siguranța de fiecare data cand ne vizitați așa ca este important ca echipele noastre dedicate sa se sincronizeze cu echipele de intervenție specializate pentru a fi pregatite sa gestioneze și sa rezolve un eventual pericol.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant Botoșean Adrian, din cadrul I.J.J. Brașov, aflat in timpul serviciului, deplasandu-se pe DN 1, la o distanța de aproximativ 2 km de Stațiunea Predeal a fost martorul producerii unui accident rutier. Colegul nostru a acționat rapid, s-a indreptat spre autoturismul implicat in eveniment…

- Pompierii au intervenit, astazi, in municipiul Fagaraș, dupa ce un cal a cazut intr-un canal. S-au deplasat la fata locului un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD. Pana sa ajunga echipajele la fata locului, calul a fost scos in siguranta de catre proprietar si localnici. Pompierii au intervenit…

- Aproximativ 4.000 de militari și peste 600 vehicule și aparate de zbor din 12 state NATO vor lua parte, in Romania, la Noble Jump 2021, etapa de Reacție Rapida a exercițiului aliat Steadfast Defender 21, ce se desfașoara in prezent in peste 20 țari aliate sau partenere NATO. Aceasta etapa se desfașoara…

- Reprezentanții RATBV au confirmat, pentru newsbv.ro, ca autobuzul supraetajat donat de Consiliul Județean Primariei Brașov va fi repus in circulație in perioada iemdiat urmatoare, daca vremea va permite. Oficialii regiei de transport public pentru calatori a fost pregatit, s-au facut mici reparații,…

- 2.196 de elevi inscriși in clasa a XII și 513 elevi inscriși in clasa a XIII-a sunt așteptați de luni, 10 mai 2021, in unitațile școlare liceale din municipiul Brașov pentru a susține simularea examenului de bacalaureat. Reamintim ca elevii claselor terminale de liceu din municipiul Brașov nu au putut…

- Tinerii din Organizația Partidului Social Democrat Brașov au participat, astazi, la o ampla acțiune de impadurire care a avut loc in zona Cabanei Leasa și a Fondului Forestier Rașnov. Membrii TSD Brașov s-au alaturat acestei campanii la invitația consilierilor locali PSD din Rașnov. Aproximativ 20 de…

- In mai multe localitați din județul Brașov vor fi vor fi amenajate centre mobile de vaccinare. Avand in vedere Instrucțiunea Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, referitoare la operaționalizarea centrelor mobile de vaccinare, Direcția de Sanatate…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunta ca, in doar cinci zile, echipele Administratiei Domeniului Public au scos 343 tone deseuri de pe malul Lacului Fundeni. „In numai 5 zile, dintr-un singur depozit de gunoi ilegal, echipele Administrației Domeniului Public au scos 343 tone deșeuri de pe malul…