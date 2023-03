Simulare Bacalaureat 2023. Elevii susțin proba la alegere a profilului Elevii claselor terminale de liceu susțin, miercuri, proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul simularii examenului de Bacalaureat. Elevii care apartin minoritatilor nationale vor sustine pe 30 martie proba scrisa la Limba si literatura materna. Luni a avut loc verificarea la Limba si literatura romana, iar marti proba a fost sustinuta proba obligatorie a profilului. Rezultatele vor fi comunicate pe 6 aprilie. Accesul elevilor in sali este permis pana la ora 8,30, iar probele incep la ora 9,00, moment in care vor fi distribuite subiectele. Subiectele de la simularea examenelor nationale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

