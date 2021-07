Stiri pe aceeasi tema

- Escrocherie pe bani publici: PENSII SPECIALE pentru jurnalisti, in condițiile in care unele persoane au legatura foarte mica cu presa sau sunt condamnate penal Escrocherie pe bani publici: PENSII SPECIALE pentru jurnalisti, in condițiile in care unele persoane au legatura foarte mica cu presa sau sunt…

- Opt persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost luate de puhoaiele, care au inundat orasul.Potrivit primarului Ianina Pavlenko, un pacient a fost operat la glezna, iar alti sapte au suferit diferite traume, ce nu necesita internarea in spital.

- Sindicatul Europol apara pensiile polițiștilor, atenționand ca acestea nu intra in categoria pensiilor speciale și ca speranța de viața a pensionarilor MAI este de doua ori mai mica decat cea a civililor. "Pensiile polițiștilor și a militarilor nu sunt "pensii speciale". Pensia medie…

- In a doua zi de functionare a centrului mobil de vaccinare deschis la Piata Obor s-au imunizat aproximativ 100 de persoane, transmite Digi24. In prima zi de funcționare a centrului, unde adeverința de imunizare la COVID reprezinta și voucher la terasa cu mici din incinta, a fost coada constant . Oamenii…

- Noua persoane au murit intr-un accident de tren, care a avut loc vineri dimineața, in provincia Gansu din nord-vestul Chinei. Trenul a lovit mai mulți angajați care lucrau la calea ferata din zona, relateaza BBC.

- „Nu poți sa porți masca atunci cand mananci. Aproape toți colegii care au venit sa imi spuna «La mulți ani!» sunt vaccinați”, a explicat președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, miercuri, 26 mai, dupa imaginile cu petrecerea din Salonul Spaniol de la Parlament, cand mai multe persoane au fost…

- 100 de persoane cu dizabilitați din sectorul Botanica al Capitalei au primit pachete cu produse alimentare din partea partenerului privat al Loteriei Naționale a Moldovei cu ocazia sarbatorilor pascale.

- Primul centru de vaccinare drive-thru deschis la București, in Piața Constituției, s-a dovedit a fi un succes pentru autoritați. Aproximativ 100 de persoane s-au imunizat in primele doua ore. Oamenii spun ca procesul dureaza puțin.