Simptomele variantei Omicron care ar putea duce la spitalizare. Avertismentul lansat de OMS Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a actualizat pagina sa de intrebari și raspunsuri despre COVID-19 pentru a reflecta schimbarile recente cauzate de noua tulpina Omicron, potrivit Deseret News .Pe pagina respectiva, OMS a raspuns la intrebari despre ce ar trebui sa faca oamenii daca cineva pe care il cunosc prezinta o agravare a simptomelor cauzate de COVID-19.„Daca simptomele se agraveaza, contactați imediat medicul”, a precizat OMS.OMS a subliniat simptomele specifice la care trebuie sa fiți atenți daca va faceți griji cu privire la spitalizare. Din nou, aceste avertismente au venit sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

