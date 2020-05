Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Argeș Danuț Bica vine in sprijinul medicilor de familie. Camera Deputaților a votat miercuri, 6 mai, o lege prin care se acorda facilitați medicilor de familie. Printre inițiatori se numara și deputatul de Arge Danuț Bica. Domnia sa a explicat in ce consta ajutorul oferit acestei categorii…

- Deputatul PNL de Argeș Danuț Bica a luat in discuție proiectul de lege inițiat de UDMR referitor la autonomia Ținutului Secuiesc. Reamintim ca proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputaților, insa a fost respins de Senat. Danuț Bica: ”Cum ar fi putut sa fie adoptat fara dezbateri in Camera Deputaților…

- Camera Deputatilor va constata, saptamana viitoare, paralelism cu textul Codului Administrativ in vigoare si va respinge initiativa legislativa potrivit careia autoritatile locale sunt obligate sa foloseasca limba unei minoritati in localitatile in care aceasta are 20% din populatie, a afirmat duminica…

- Senatul a respins proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, initiat de UDMR. Legea a trecut ieri tacit de Camera Deputatilor si a starnit criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD ca cedeaza Ardealul la unguri.

- Senatul a respins proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, initiat de UDMR. Legea a trecut ieri tacit de Camera Deputatilor si a starnit criticile presedintelui Klaus Iohannis, care a acuzat PSD ca cedeaza Ardealul la unguri. UDMR a asociat afirmatia presedintelui cu mesajele nationaliste…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o „aberatie” si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva, la Camera Deputaților....

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, vineri, un proiect de lege privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, potrivit caruia valoarea tichetului social pentru gradinita creste de la 50 de lei la 100 de lei.Proiectul a fost votat cu 326 de…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, totodata sef al grupului social-democrat din Camera Deputatilor, a reactionat dupa ce sefa Inspectoratului Scolar Judetean, Aura Danielescu, a fost schimbata rapid si inlocuita cu PNL-istul Marin Popescu. The post Alfred Simonis reactioneaza la schimbarea Aurei…