Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat miercuri ca Guvernul PNL "a produs numai aberatii legislative" si a spus ca nu pot fi luate decizii coerente in Palatul Victoria "printre sticle de whisky si fum de trabuc". "E concurs de influente in guvernarea PNL! Lupta se da, mai nou, intre guvernarea sub influenta sponsorilor partidului si luarea deciziilor sub influenta alcoolului. Devine din ce in ce mai clar de ce, de 8 luni, Guvernul PNL a produs numai aberatii legislative. Pur si simplu nu poti lua decizii coerente in Palatul Victoria printre sticle de whisky si fum de trabuc, nu poti…