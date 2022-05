Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 21 WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-4, pe frantuzoaica Alize Cornet, locul 34 WTA, in turul I al turneului de la Roma. Cornet a inceput meciul cu Halep la fel cum l-a abordat pe cel castigat in fata ei in optimile de finala ale Australian Open. Frantuzoaica a fost ofensiva…

- Simona Halep a invins-o in doua seturi, 6-4, 6-4, pe franțuzoaica Alize Cornet in primul tur al turneului WTA Roma. Intalnirea de astazi a fost a șasea dintre cele doua jucatoare. Pana acum, frantuzoaica a castigat de patru ori și a pierdut o singura data in fața Simonei Halep. Ultimul lor duel a…

- Simona Halep poate scrie istorie la Indian Wells. Fostul lider mondial s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe Sorana Cirstea, scor 6-1, 6-4. Jucatoarea din Constanța și-a asigurat cu aceasta ocazie și un cec in valoare de 179,940 de dolari. Ea a…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep si a aflat adversara din runda a treia a turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells California . Astfel, Simona Halep o va infrunta pe Cori Gauff, nr.16 pe lista capilor de serie, care a trecut in doua seturi, 6 1, 7 6 7 4 , de compatrioata sa Claire Liu, in…

- Sorana Cirstea (31 ani, 30 WTA) a invins-o pe Mariam Bolkvadze (24 ani, 156 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in turul secund la Lyon. Romanca nu a intampinat niciun fel de emoție in duelul cu sportiva din Georgia, care a venit din calificari. Sorana a pus capat meciului in doua seturi. ...

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Irina Begu a fost invinsa in semifinala turneului de la Sankt Petersburg de sportiva greaca Maria Sakkari (7 WTA), favorita numarul 1 a competiției. Begu va fi recompensata cu 39.000 dolari americani și 185 puncte WTA. Calificarea in semifinala i-a adus Irinei Begu o prezența directa pe tabloul principal…

- Irina Begu (56 WTA) s-a calificat marți seara in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie WTA500 de la Sankt Petersburg, invingand categoric pe jucatoarea chineza Shuai Zhang (67 WTA), in primul tur, anunța Mediafax. Irina Begu s-a impus categoric, in doua seturi, cu 6-3, 6-1,…