Stiri pe aceeasi tema

- Suceveanca Nicoleta-Ancuța Bodnar impreuna cu botoșaneanca Simona Radiș, ambele in varsta de 22 de ani, au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-au impus in proba de dublu vasle feminin,in urma unei curse perfecte. Bodnar si Radis, vicecampioane mondiale…

- Simona Radiș și Ancuța Bodnar, medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 The post Pentru prima oara, in ultimii 30 de ani, cand un echipaj masculin cucerește o medalie olimpica appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Pentru prima oara, in ultimii 30 de ani, cand un echipaj…

- Romania a cucerit prima medalie de aur, in noaptea de marți spre miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat proba de dublu vasle feminin. Medalie, de argint, au adus și Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au terminat pe doi…

- România a cucerit prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, în proba feminina de dublu vâsle, prin Ancuta Bodnar si Simona Radis, care s-au impus detasat în Finala A de la Sea Forest Waterway. Bodnar…

- Jocurile Olimpice 2020, canotaj: Romania, medalie de ARGINT in proba de patru rame masculin Jocurile Olimpice 2020, canotaj: Romania, medalie de ARGINT in proba de patru rame masculin Echipajul de patru rame fara carmaci masculin al Romaniei, format din Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu…

- ​Echipajul de dublu vâsle feminin al României, format din Ancuța Bodnar si Simona Radis, a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce s-a impus în cursa de miercuri.Bodnar si Radis, duble campioane europene, și-au respectat statutul de favorite și au…

- Amanate din cauza pandemiei de Covid-19, Jocurile Olimpice se aliniaza usor la start in Tokyo, orasul gazda. Din 23 iulie, Televiziunea Romana va transmite in direct peste 200 de ore de competiții, in special cele la care s-au calificat sportivii nostri.

- Federația Romana de Tenis de Masa are planuri mari pentru Jocurile Olimpice, competiție care va incepe peste mai puțin de o luna in Japonia. Intr-o disciplina dominata categoric de asiatici, forul condus de buzoianul Cristinel Romanescu iși propune sa atace podiumul la Tokyo. Probele in care exista…