Simona Radis si Ancuta Bodnar au castigat medalia de aur la dublu vasle feminin (W2x), sambata, la Campionatele Europene de la Munchen. Cele doua sportive din Romania au fost urmate de Tarile de Jos si Italia. „AUR la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen și in proba de dublu vasle feminin (W2x). Felicitari, Simona Radiș și Ancuța Bodnar", a fost mesajul transmis de Federatia Romana De Canotaj, pe pagina de Facebook.