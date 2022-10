Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei, crede ca romanca se va retrage daca va primi o suspendare mai lunga. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate…

- Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022. Sportiva a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. „Azi incepe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevar. Am fost notificata ca am fost testata pozitiv la o substanța denumita Roxadustat –…

