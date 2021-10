Simona Halep și Gabriela Ruse, eliminate din turneul de dublu de la Indian Wells Perechea romana Simona Halep/Gabriela Ruse a fost invinsa de cuplul ceh Marie Bouzkova/Lucie Hradecka cu 6-2, 5-7, 10-5, sambata, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.150.470 de dolari. Halep si Ruse s-au inclinat dupa un meci spectaculos care a durat o ora si 39 de minute. Bouzkova si Hradecka s-au impus clar in primul set, cu 6-2, iar in actul secund au condus cu 5-1, ratand o minge de meci la acest scor, insa romancele au avut o revenire formidabila, castigand cinci ghemuri la rand si setul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

