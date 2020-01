Simona Halep și-a dat afară preparatorul fizic: ”Am obosit” Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a decis sa renunțe la serviciile lui Teo Cercel, preparatorul ei fizic și cel mai vechi om din staff-ul sportivei noastre, chiar inainte de Australian Open 2020, informeaza Gazeta Sporturilor.Simona a fost profund nemulțumita de forma ei fizica de la Adelaide, iar unul dintre principalii vinovați a fost considerat Teo, motiv pentru care colaborarea dintre cei doi a luat sfarșit, indica sursa citata.„Spune-i lui Teo ca sunt foarte obosita. Am obosit”, astrigat Simona Halep inspre Darren Cahill in timpul confruntarii cu AjlaTomljanovic (6-4, 7-5) de la Adelaide, prima… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana Sofia Kenin, cap de serie numarul 15, a declarat ca si-a implinit un vis dupa calificarea in finala turneului de tenis Australian Open, dupa ce a eliminat-o pe marea favorita, australianca Ashleigh Barty, joi, Melbourne, cu 7-6 (6), 7-5. Jucatoarea de origine rusa a atins prima…

- Simona Halep (urmatorul numar 2 WTA, de luni) a fost eliminata de Garbine Muguruza in semifinalele Australian Open 2020, scor 7-6 (8), 7-5. Totuși, cu ce ramanem din acest turneu, in care Simona a pierdut primul set abia dupa 5 meciuri? 5-3 este raportul dintre semifinalele pierdute și cele caștigate…

- Simona Halep avanseaza in optimi fara set pierdut Dupa cea de-a opta zi a turneului Australian Open, Eurosport ofera urmatoarele comentarii: Mats Wilander, despre planurile WTA de a permite antrenorilor sa le dea jucatoarelor sfaturi din tribune. In vodcast-ul Tennis Legends, Boris Becker, John McEnroe…

- Simona Halep a susținut o conferința de presa, duminica, la Melbourne, înaintea debutului la Australian Open 2020, sportiva din România reiterându-și dorința de a câștiga un nou titlu de Grand Slam, dupa cele de la Roland Garros și Wimbledon, scrie Mediafax.Totuși, Halep…

- Simona Halep, loc 4 WTA, 28 de ani, a pierdut la WTA Adelaide primul meci disputat, cel de la dublu, in care a facut pereche cu Raluca Olaru. Jucatoarea noastra debuteaza la simplu, in noul sezon, contra croatei Ajla Tomljanovic, maine. Simona Halep a explicat: „Sunt puțin stresata pentru ca am muncit…

- Simona Halep a primit, in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis, premiul pentru cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2019. Ceremonia a avut loc vineri seara. In acest an, Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam al carierei. Ea mai…

- Simona Halep a primit nota 9, dupa sezonul 2019, de la jurnaliștii de la OK Tennis. Italienii au oferit o singura nota de 10, pe care i-au acordat liderului WTA, Ashleigh Barty. Și Bianca Andreescu a fost notata de ziariștii din Peninsula, primind nota 9/10, potrivit Mediafax."A caștigat doar…

- Simona Halep a vorbit despre ce a însemnat pentru ea anul 2019, dar și cum vede urmatorul sezon din tenis, alaturi de antrenorul australian, Darren Cahill. Fostul lider mondial a precizat ca este conștienta de fluctuațiile din evoluția ei, însa oboseala și-a spus cuvântul, informeaza…