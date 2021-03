Stiri pe aceeasi tema

- Criticata în trecut pentru ca a ales sa se pregateasca pentru anumite turnee în detrimentul participarii la FedCup (n.r. actuala "Billie Jean King Cup"), Simona Halep a anunțat ca va face parte din echipa României, luna viitoare, împotriva Italiei.”O sa…

- Povestea lui Nicolas Stoica, un puști de 3 ani și jumatate care are nevoie de transplant de maduva pentru a invinge o boala crunta, i-a impresionat pe fosta vicecampioana mondiala Alina Vuc și pe colegii ei de la lotul național de lupte, care vor sa-l ajute pe cel mic, inclusiv donandu-i premierile…

- Simona Halep o intalnește pe Serena Williams in sferturile de finala de la Australian Open, meciul blockbuster al acestei faze a turneului de Grand Slam! Simona Halep a adunat deja 11 infruntari cu campioana americana, aflata in urmarirea unui record ce parea imposibil de atins pana in urma cu cațiva…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) este in a doua saptamana a turneului Australian Open. Romanca joaca duminica in optimi, cu Iga Swiatek, și are in fața un traseu extrem de greu pana la finala. Simona Halep joaca duminica, 14 februarie, de la ora 10:00, contra polonezei Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA) in…

- Actualul loc 2 in ierarhia WTA așteapta cu nerabdare debutul in primul mare Grand Slam al noului an. Simona Halep se afla in aceste momente la Adelaide, acolo unde iși petrece perioada de izolare alaturi de cei mai buni sportivi ai tenisului mondial. Dupa ce a fost testata negativ cu COVID-19, Halep…

- Sezonul de tenis va incepe cum nu se poate mai spectaculos, cu o confruntare intre locul 1 WTA și locul 2 WTA. Astfel, Simona Halep o va intalni ustralianca Ashleigh Barty, in primul meci de la Adelaide. Citește și: SURSE - Ilie Bolojan arunca in aer negocierile dintre USR-PLUS și PNL…

- Jucatoarea Arina Sabalenka din Belarus a urcat de pe locul 10 WTA pe locul 7, cel mai bun din cariera, cu 4.580 de puncte, dupa ce a castigat turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, potrivit news.ro.Bianca Andreescu, locul 8 WTA, Petra Kvitova, locul 9 WTA, si Kiki Bertens, locul 10 WTA, au coborat cate…

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...