Simona Halep s-a vaccinat cu rapelul cu două zile mai devreme. Cum se simte aceasta Jucatoarea Simona Halep a declarat, vineri, la plecarea in SUA la turneul de la Miami, ca a doua doza a vaccinului impotriva coronavirusului i-a fost administrata cu doua zile mai devreme decat era programata si ca nu a avut nicio reactie adversa. „Sunt mai linistita, am si facut virusul, asa ca ma simt mai confortabil decat in august si de aceea ma duc in America. A fost o pauza destul de lunga, dar m-am simtit bine acasa. Am facut antrenamente dupa ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia astept sa joc cateva meciuri. Sper sa joc bine. Nu am avut reactii adverse la rapel, n-am avut nimic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

