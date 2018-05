Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in turul III al turneului de la Roland Garros! Liderul mondial a dispus de americanca Taylor Townsend, numarul 72 mondial, cu 6-3, 6-1.Urmatoare sa adversara este Andrea Petkovici.

- Simona Halep a avansat azi in turul II de la Roland Garros dupa victoria in trei seturi reușita in fața americancei Alison Riske, scor 2-6, 6-1, 6-1. In turul urmator va juca maine, tot impotriva unei americance, Taylor Townsend (n.r. 22 de ani, 72 WTA). Presa internaționala a comentat pe larg subiectul…

- Mihaela Buzarnescu, locul 33 WTA si cap de serie numarul 31, s-a calificat, miercuri, fara problem, in turul trei la Roland Garros, al doilea turneul de Mare Șlem al anului. La randul ei, Simona Halep, liderul ierarhiei feminine, a acces și ea in aceasta faza a competiției. Cu destul emoții in prima…

