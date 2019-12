Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a primit din partea Gazetei Sporturilor premiul pentru cel mai bun sportiv al anului. In interviul acordat ziarului, jucatoarea a vorbit și despre viața personala. In urma cu cateva saptamani, Simona Halep a avut un mesaj pentru fanii sai in care dezmințea știrea ca…

- Simona Halep si Toni Iuruc au participat, sambata, la o petrecere intr-un restaurant din Mamaia. S-a zvonit ca Toni Iuruc i-a oferit inelul de logodna Simonei Halep, informație pe care fostul lider mondial o dezminte pe Facebook. Simona Halep si Toni Iuruc au stabilit DATA NUNTII. Cand si…

- Astazi este ziua cea mare pentru Simona Halep. Frumoasa tenismena romana s-a logodit cu alesul inimii ei, Toni Iuruc. Evenimentul a fost unul discret, ținut, atat cate se poate departe de ochii presei care a fost curioasa sa cunoasca mai multe detalii. Simona Halep și Toni Iuruc, petrecere restransa…

- Petrecerea de logodna a Simonei Halep si Toni Iuruc a avut loc sambata seara, 23 noiembrie, intr-un club exclusivist din Mamaia, scrie digisport.ro. Citeste si Simona Halep si Toni Iuruc au stabilit DATA NUNTII. Cand si unde va avea loc MARELE EVENIMENT Campioana de la Wimbledon 2019…

- Simona Halep s-a logodit. Da, da, ati auzit bine, iar evenimentul a fost unul cu staif. Logodna a avut loc, sambata seara, intr-un local din Constanta, acolo unde toti cei dragi s-au strans pentru a-i fi alaturi sportivei.

- Simona Halep si-a luat iubitul, pe Toni Iuruc, si au fugit intr-un loc in care nimeni sa nu ii recunoasca si sa se bucure minunile naturii. Dupa postarile de pe retelele de socializare, Simona Halep pare foarte fericita, dar si nerabdatoare sa o ia de la capat, alaturi de Darren Cahill. "S-a…

- Simona Halep s-a indragostit si a spus "da" din prima. Cel putin asa se zvoneste in lumea mondena de la noi care anunta nunta mare, la anul in septembrie. O sa fie iar petrecere de pomina in comunitatea machedoneasca, iar Simona va respecta toate traditiile. De cand l-a intalnit pe Toni Iuruc,…

- Simona Halep a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, barbatul cu care s-a afișat imediat dupa triumful de la Wimbledon. Imediat ce sportiva a acceptat cererea in casatorie, Simona Halep și Toni Iuruc s-au apucat sa se ocupe de organizarea nunții. "Se vor casatori, la anul, in luna septembrie,…