Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accidentarea la gamba suferita in meciul cu Angelique Kerber, din cadrul turneului WTA de la Roma, Simona Halep a anunțat ca s-a retras de la Roland Garros. Simona Halep a transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant prin care și-a anunțat retragerea de la Roland Garros, turneul ei…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- Dupa ce s-a retras de la un nou turneu in acest in acest an, Simona Halep a tinut sa transmita si un mesaj prin intermediul social-media. Acesta spue ca renunta la competitia de la Paris, deoarece accidentarea la gamba necesita o recuperare mai indelungata.,,Cu mare dezamagire imi anunt retragerea de…

- ​De acum este oficial: Simona Halep nu va participa la Roland Garros, accidentarea la gamba suferita la Roma obligând-o sa declare forfait de la turneul care îi este cel mai drag din întregul circuit WTA.Ce a spus Simona Halep pe contul de Twitter"Cu îndurerare îmi…

- Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat, vineri, printr-un mesaj postat pe Twitter, ca are o mica ruptura musculara la gamba stanga. Jucatoarea va intra in recuperare de luni, dupa ce se intoarce in țara. „Salutare! Dupa un RMN facut aici la Roma pot confirma ca am o mica ruptura musculara in…

- Simona Halep s-a accidentat grav in primul meci de tenis la care a participat in turul doi al turneului WTA 1000 de la Roma. Sportiva romana a fost nevoita sa paraseasca terenul din cauza durerii și sa renunțe la partida disputata cu Angelique Kerber. Simona Halep, numarul 3 mondial, s-a accidentat…

- Ieri seara Simona Halep ar fi trebuit sa joace in turul doi la turneul de la Roma. Din pacate intalnirea cu Angelique Kerber s-a terminat dramatic pentru jucatoarea noastra. Simona a fost nevoita sa renunțe la meci dupa o accidentare grava. Diagnosticul dat de medici ar putea sa o țina in afara terenului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, miercuri seara, pe Twitter, ca a suferit o ruptura musculara la gamba stanga, motiv pentru care a fost nevoita sa abandoneze in turul al doilea la Roma, in meciul cu germanca Angelique Kerber, potrivit Agerpres.