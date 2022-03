Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep joaca in premiera la un turneu dupa Indian Wells. Fostul lider mondial se pregatește sa dispute semifinala competiției din California. Ea o va intalni in aceasta noapte, de la ora 03.00, ora Romaniei, pe poloneza Iga Swiatek. Saptamana viitoare, romanca va lua startul intr-un alt turneu…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) e in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de croata Petra Martic (31 de ani, 79 WTA), scor 6-1, 6-1. Pentru Simona va urma un duela cu Iga Swiatek (21 de ani, 4 WTA). Jucatoarea din Polonia, una dintre cele mai apreciate din circuit, a invins-o…

- Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, marti, cu Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarl 26, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, Meciul este programat de la ora 20.00, fiind primul al zilei pe arena centrala a complexului…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 20 mondial, s-a calificat, sambata, in finala turneului Melbourne Summer Set 1, dupa ce a trecut in penultimul act, cu 6-3, 6-2, de chinezoaica Quinwen Zheng. In finala de duminica dimineața, Halep o va avea ca adversara pe rusoaica Veronika Kudermetova,…

