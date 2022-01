Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (locul 23 WTA) a renuntat la colaborarea cu antrenorii Adrian Marcu si Daniel Dobre. Sportiva in varsta de 30 de ani nu ar fi fost multumita de colaborarea cu cei doi tehnicieni la turneele la care a participat in Australia. Antrenorul Adrian Marcu (59 de ani), cu care a mai lucrat in 2013, facea parte din echipa lui Halep din septembrie, dupa despartirea de tehnicianul australian Darren Cahill. Cu Dobre, Halep a lucrat si in perioada in care era antrenata de Cahill. Simona Halep a fost eliminate in optimile de finala ale Australian Open, fiind invinsa cu…