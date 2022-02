Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea din Constanta a castigat primul set, dar le a cedat apoi pe urmatoarele doua. Simona Halep a disputat astazi semifinala turneului de la Dubai, in care a intanit o pe Jelena Ostapenko. Partida s a incheiat cu victoria lui Ostapenko, in trei seturi, dupa ce Simona a castigat primul set.Scorul…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 23 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In sferturi, constanteanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-3,…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) in semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko va incepe la 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2 Dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) , Halep…

- Organizatorii turneului de tenis WTA 500 de la Dubai au anuntat programul semifinalelor, iar Simona Halep (Romania, 23 WTA) si Jelena Ostapenko (Letonia, 25 WTA) se vor duela in primul meci al zilei de vineri, de la ora 15:00.

- Simona Halep – Ons Jabeur, 6-4, 6-3 in sferturile de finala de la Dubai 2022. Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului și urmeaza sa joace cu Jelena Ostapenko. Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de tenis de la Dubai dupa ce a trecut in sferturile de finala de tunisianca…

- Letona Jelena Ostapenko, locul 21 WTA, s-a calfiicat, in semifinalele turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a trecut, joi, cu scorul de 5-7, 7-5, 7-6 (9), de Petra Kvitova din Cehia, locul 25 WTA, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa un maraton de doua ore și 42 de minute, letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai, dupa o victorie epuizanta, in trei seturi, reușita in fața Petrei Kvitova (31 de ani, 25 WTA). Letona ar putea da in penultimul act peste Simona Halep, daca acesta…

- Simona Halep, locul 23 WTA, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Dubai, dupa ce a intrecut-o, luni, in primul tur, cu scorul de 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske, locul 53 WTA. Simona Halep a aratat o forma buna la primul meci post-Australia, in care a intalnit…