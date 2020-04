Simona Halep, despre izolare: „Nu ies deloc din casă” Simona Halep a vorbit despre pandemia de coronavirus și despre izolare. Sportiva a explicat ca ia foarte in serios ceea ce se intampla și iși limiteaza ieșirile din casa. „Nu ies deloc din casa. Sunt categoric un om care ia foarte in serios aceste lucruri și-și face griji din cauza lor. Masurile de izolare au fost foarte stricte aici in Romania, au fost militari pe strazi și nu avem voie sa ieșim afara”, a declarat Halep pentru CNN Sport. Simona, care se afla in prezent in casa ei din București, susține ca acum exista lucruri mai importante ca tenisul. „A fost o situație inspaimantatoare aici… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

