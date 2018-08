SIMONA HALEP - ARYNA SABALENKA // S-a stabilit ora de disputare a semifinalei de la Cincinnati. Meciul Simonei Halep e al treilea al zilei

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora și 15 minute de joc. ...

- Simona Halep (1 WTA) e de neoprit și la Cincinnati. S-a calificat in semifinale dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora și 15 minute de joc. Liderul mondial va juca in semifinale impotriva invingatoarei partidei Madison…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in doua seturi cu australianca Ashleigh Barty (16 WTA). Liderul mondial s-a impus cu 7-5, 6-4, dupa o ora și 30 de minute de joc. Vezi AICI FOTO de la meci! Jucatoarea noastra nu va avea prea mult…

- Partida Simona Halep – Ashleigh Barty, din turul 3 al turneului Premier 5 de la Cincinnati, a fost reprogramata pentru vineri, 17 august, ora 18:00 (în România), pe terenul ”Central”. Ploile au dat batai organizatorilor și joi – 16 august, astfel ca mai multe meciuri…

- Simona Halep - Ashleigh Barty, optimi Cincinnati 2018. Dupa victoria cu Alja Tomljanovic din turul II, obținuta in trei seturi intinse pe durata a doua zile, 4-6, 6-3, 6-3, Simona Halep spera sa revina pe teren la Cincinnati in aceasta dimineața pentru turul III cu Ashleigh Barty (16 WTA).

- Dupa ce duminica trecuta s-a impus la Rogers Cup, Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) debuteaza joi dimineața in cadrul turneului Premier 5 de la Cincinnati. Liderul mondial o infrunta in turul secund pe australianca Ajla Tomljanovic (25 de ani, 58 WTA), intr-o partida care va incepe joi dimineața, in jurul…

- Simona Halep, 26 de ani, numarul 1 mondial, anunțase inițial ca pana la US Open va participa numai la turneele de tip Premier 5 de la Montreal și Cincinnati. Jucatoarea noastra a decis pana la urma sa accepte și invitația organizatorilor turneului de la New Haven. ...

- Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunțat in aceasta seara programul zilei de joi de la Paris, ziua in care Simona Halep va disputa semifinala cu Garbine Muguruza. Duelul dintre Halep și Muguruza este programat al doilea pe Arena Philippe Chatrier și nu va incepe inainte de ora 16:00. …