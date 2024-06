Megadeth revine în România. Pe 10 iunie, la Romexpo

Cel mai recent material, 'The Sick, the Dying... and the Dead!' a fost lansat pe 2 Septembrie 2022 ajungând în peste 30 de topuri din întreagă lume și marcând colaborări cu Steve Di Giorgio de la Testament și Death, cu Sammy Hagar și chiar cu Ice-T. Discul a fost scris după ce geniul creator din… [citeste mai departe]