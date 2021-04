Simona Halep a vorbit recent in cadrul unui interviu despre momentul in care s-a decis sa renunțe la cariera din tenis. Simona Halep a fost invitata la ”One on One with Chris Evert”, emisiune gazduita de canalul de youtube al WTA. Romanca a marturisit ca mai are in plan sa joace tenis 3-4 ani. Inițial Simona Halep anunțase ca mai are in plan sa stea pe terenul de tenis doar un an. „Obiectivul meu este sa mai joc 3-4 ani. Inainte de pandemie, spuneam ca mai joc un an, dar acum imi prelungesc cariera, pentru ca am stat prea mult acasa și am putut sa simt cum e viața normala. E destul de plictisitoare,…