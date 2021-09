Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a avut parte de doua saptamâni de vis și a obținut trofeul la US Open. Sportiva cu origini românești a câștigat 10 meciuri fara sa piarda vreun set și va înregistra un salt important în ierarhia mondiala, urmând sa ocupe cel mai bun loc de pâna…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu (18 ani, locul 150 WTA), venita din calificari, a castigat, sambata, turneul US Open. In ultimul act, sportiva cu origini romanești a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, locul 73 WTA), cu scorul de 6-4, 6-3, intr-o ora si 51 de minute. Incepand cu saptamana…

- Simona Halep, 29 de ani, s-a declarat impresionata de parcursul incredibil avut de Emma Raducanu la US Open 2021, unde sportiva cu origini romanești a cucerit trofeul dupa ce a venit din calificari. Simona Halep a urmarit finala US Open 2021, fiind impresionata de mondul in care Emma Raducanu a reușit…

- Emma Raducanu (18 ani), campioana US Open 2021, a declarat dupa finala caștigata in fața canadiencei Leylah Fernandez ca are parte de cea mai frumoasa zi din viața ei. Emma Raducanu a scris istorie la New York. Jucatoarea britanica cu tata roman a devenit prima jucatoare din istorie care caștiga un…

- Simona Halep a fost impresionata de victoria repurtata de britanica Emma Raducanu la US Open 2021. „Extraordinar”, a scris sportiva noastra pe Instagram, dupa meciul caștigat de britanica impotriva canadiencei Leylah Fernandez. ...

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, si sportiva canadiana si Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA, vor juca finala de simplu feminin la turneul de grand slam US Open. Raducanu a trecut in semifinale de Maria Sakkari din Grecia, locul 18 WTA si cap de serei…

- Jucatoarea britanica Emma Raducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venita din calificari, si sportiva canadiana si Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA, vor juca finala de simplu feminin la turneul de grand slam US Open, potrivit news.ro Raducanu a trecut in semifinale de Maria Sakkari din Grecia,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 39 WTA) s-a calificat in turul secund la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sportiva din Targoviște a invins-o, marti, in runda inaugurala pe rusoaica Veronika Kudermetova (locul 31 WTA si cap de serie numarul 29), cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0.…