- Tenismena constanteana Simona Halep va evolua si in proba de dublu din cadrul turneului de categorie Premier de la Adelaide (Australia), dotat cu premii in valoare de 848.000 de dolari, programat in perioada 12-18 ianuarie. Halep va juca alaturi de Raluca Olaru, tricolorele urmand sa intalneasca, in…

- Simona Halep (4 WTA, 28 de ani) a decis sa participe și in proba de dublu a turneului de la Adelaide, care se desfașoara in perioada 13-18 ianuarie. Simona Halep va face pereche cu Raluca Olaru (30 de ani, 46 WTA la dublu). Cele doua vor debuta luni dimineața, in turul 1. Simona Halep și Raluca Olaru…

- ​Simona Halep va evolua si în proba de dublu din cadrul turneului de la Adelaide, de categorie Premier, alaturi de Raluca Olaru, informeaza News.ro.Româncele vor da piept în primul tur cu echipa Kveta Peschke/Demi Schuurs (Cehia/Olanda), cap de serie numarul 2.Anul trecut,…

- Simona Halep este favorita nr. 2 la Adelaide, dupa Ashleigh Barty (Australia). Tennis Life scrie ca mai multe jucatoare de top și-au anunțat retragerea. Astfel, Johanna Konta va fi inlocuita de Anastasia Pavlyuchenkova. De asemenea, Venus Williams, care primise un wildcard din partea organizatorilor,…

- Simona Halep a inceput pregatirea in Australia și se antreneaza deja la Adelaide, alaturi de Darren Cahill. Romanca a avut si un mesaj pentru gazde la sosirea in Adelaide. Simona Halep si Toni Iuruc si-au ales NASII. Cine le vor fi parinti spirituali la NUNTA din SEPTEMBRIE 2020 "Sunt…

- ​Simona Halep va lua parte la un eveniment caritabil organizat în Australia, înaintea turneului de la Adelaide, unde va face pereche pentru un meci la dublu cu Angelique Kerber, informeaza Mediafax.Simona Halep va începe noul sezon în a doua saptamâna a anului la turneul…

- Simona Halep, mesaj frumos pentru romani de Anul Nou-2020. „Sper sa fie cat mai bine in Romania și sa se intoarca acasa, le este dor de casa și prietenii lor. Oriunde ma duc am suporteri, steagul Romaniei este pe toate arenele din lume și sunt mandra de acest lucru. Sunt mandra ca acești oameni nu…

- Simona Halep a declarat ca principaul obiectiv in 2020 este Olimpiada de la Tokyo. "Am analizat programul cu echipa mea și cu apropiații mei. Va fi greu sa particip la Fed Cup anul acesta. Am ales Olimpiada ca obiectiv principal și voi face totul pentru asta. Ca sa fiu apta 100%, am ales sa…