- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) s-a calificat in turul al doilea la turneul WTA 1000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-0, 6-2, de croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA), in puțin peste o ora de joc.

- Simona Halep (locul 16 WTA) va evolua impotriva unei jucatoare din calificari in primul tur la turneul de la Toronto (fost Rogers Cup) care incepe luni. Daca se va califica in turul secund, romanca ar putea sa o intalneasca pe chinezoaica Shuai Zhang. Pe cealalta parte de tablou sunt liderul mondial…

- Simona Halep (locul 16 WTA) a declarat ca nu i-a fost usor sa se acomodeze pe hard dupa ce a jucat pe iarba, dar se bucura pentru victoria din meciul cu Cristina Busca si calificarea in turul doi la Washington. „Ma bucur ca sunt din nou aici, atmosfera este foarte frumoasa. Mi-a luat putin mai mult…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Constanțeanca a invins-o in primul tur pe Cristina Bucsa cu 6-3, 7-5. Cristina Bucșa este o jucatoare de 24 ani (123 WTA), nascuta la Chisinau,…

- Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) o intalnește azi, in primul tur al turneului de la Washington, pe Cristina Bucșa (24 de ani, 120 WTA), o reprezentanta a Spaniei nascuta la Chișinau. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2, de la ora 19:00. ...

- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse (53 WTA) a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Ruse a fost invinsa de Shuai Zhang (China - locul 54 mondial), scor 6-2, 2-6, 7-5. Premiul pentru prezenta in turul doi este de 3.800 de dolari si 30 puncte WTA. In schimb,…