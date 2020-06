Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu, tenismena din Canada de origine romana, a vorbit pentru Eurosport despre inceputul carierei sale in tenis, dar și despre relația cu Simona Halep. Bianca e campioana de la US Open 2019 și in prezent e pe locul șase WTA. Nu a apucat sa evolueze in acest an din cauza unei accidentari…

- Organizatorii competiției demonstrative Sports Festival de la Cluj au anunțat ca evenimentul care trebuia sa aiba loc in perioada 11-14 iunie va fi reprogramat pentru anul 2021, din cauza epidemiei de coronavirus. Vedetele editiei din 2019 la meciurile de tenis au fost Simona Halep, Marius Copil, italianul…

- Apple a achizitionat NextVR, o firma specializata in transmisiuni de tip realitate virtuala in sistem 3D, un indiciu asupra transformarilor companiei din Silicon Valley, conform CNN Business.Apple a parcurs un drum lung de la originea de producator de computere pentru pasionati. Dar un lucru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a catalogat sambata drept "total iresponsabila” atitudinea celor care au mers la protest, vineri seara, in Piata Victoriei.Vezi și: OFICIAL - Noile restrictii de circulatie in starea de alerta. Apare o noua declaratie pe propria…

- Simona Halep a venit cu o provocare pentru fanii sai. Tenismena le-a pregatit un exercițiu pentru "picioare vesele". "E timpul pentru provocare. Credeți ca ma puteți bate? Cat de multe repetari puteți face in 45 de secunde? Incepeți", i-a intrebat Halep.Vezi și: OFICIAL - Noile restrictii…

- Tenismena constanteana Simona Halep, ocupanta locului 2 in clasamentul WTA, a anuntat pe retelele de socializare ca s-a refacut dupa accidentarea la picior, din cauza careia nu a putut participa la turneul de la Doha. Dupa ce a castigat turneul de la Dubai, in luna februarie, Simona Halep a suferit…

- Tenismena romana Simona Halep a fost invitata lui Mats Wilander in cadrul unui podcast al legendelor sportului alb, la care au mai participat Boris Becker și Tommy Haas. Sportiva care se afla acum la București a discutat despre viața in izolare in timpul pandemiei de coronavirus.

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a declarat ca singurul vis pe care il mai are este sa se casatoreasca. „Legat de profesie, toate mi s-au indeplinit, iar personal o sa o spun, chiar daca vor aparea un milion de articole pe aceasta tema: singurul vis care nu mi s-a indeplinit inca este sa ma marit. O…