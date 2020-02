Simona Halep a câștigat la tie-break turneul din Dubai: 3-6, 6-3, 7-6 (5) Cele doua puncte finale au valorat jumatate din premiul de 700.000 dolari! Simona Halep a castigat cu emoții, sambata seara, pentru a doua oara in cariera (prima oara in 2015) turneul de la Dubai și cecul aferent de 700.000 dolari. Tenismena noastra, cap de serie numarul 1 s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5), dupa doua ore si 28 de minute Dupa ce a pierdut primul set Simona si-a crescut mult nivelul jocului in setul doi, in timp ce serviciul jucatoarei din Kazahstan n-a mai functionat la fel de bine ca-n primul act. Simona s-a impus cu 6-3, iar finala a mers in decisiv.in care numai… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, a caștigat in fața Elenei Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA. Pentru Simona Halep aceasta este finala cu numarul 37 din cariera, a doua la Dubai. SIMONA HALEP - ELENA RYBAKINA 3-6, 6-3, 7-6 SIMONA HALEP - ELENA RYBAKINA 3-6, 6-3, 6-6,…

- Simona Halep, cap de serie numarul 1 la turneul din Emiratele Arabe Unite, s-a impus in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5). Doua ore și 28 de minute a durat finala dintre Simona Halep și Elena Rybakina. Articolul Simona Halep a caștigat turneul de la Dubai, dupa o finala complicata cu Elena Rybakina.…

- Sarbul Nowak Djokovic a caștigat astazi finala probei masculine de simplu a Openul Australiei la tenis, primul turneu de Mare Slem al anului, in fața austriacului Dominic Thiem. Djokovic s-a impus in 5 seturi (6-4 in decisiv), dupa ce Thiem a condus cu 2-1. Pentru jucatorul austriac este a III-a finala…

- Jucatoarea de tenis Elena Ribakina (Kazahstan), locul 30 mondial si favorita 3, a castigat, sambata, turneul de la Hobart, cu premii totale de 275.000 de dolari, reusind sa obtina al doilea titlu al carierei, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING Gheorghe Dinca, amenințat cu moartea și huiduit la…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, turneul de categorie Premier de la Brisbane, potrivit news.ro.Ea a invins-o, in finala, cu scorul de 6-4, 4-6, 7-5, pe americanca Madison Keys, locul 13 WTA si cap de serie numarul 8. Citește…

- Serena Williams, locul 10 WTA si cap de serie numarul 1, a castigat, duminica, turneul de la Auckland, primul ei trofeu dupa ce a nascut o fetita, in septembrie 2017. Ea a revenit in competitii in martie 2018, potrivit news.ro.Americanca de 38 de ani a dispus in finala de compatrioata ei Jessica…

- Jucatoarea rusa de tenis Ekaterina Alexandrova, locul 34 mondial, a castigat sambata la Shenzhen primul turneu WTA din cariera sa, invingand-o in finala pe kazaha Elena Ribakina (36 WTA) in doua seturi, 6-2, 6-4, in finala acestei competitii cu premii totale de 775.000 de dolari. Alexandrova, care are…

- Liverpool a caștigat Campionatul Mondial al Cluburilor. Echipa antrenata de Jurgen Klopp s-a impus cu 1-0 in finala, in fața brazilienilor de la Flamego, anunța MEDIAFAX.Liverpool și-a trecut astfel in cont al doilea trofeu din acest sezon, dupa Supercupa Europei. Liderul din Premier League…