Simona Bucura Oprescu: “Guvernul Cîțu pregătește vânzarea pe mai nimic a celor mai valoroase companii de stat” De curand a intrat in circuitul de avizare un proiect inițiat de catre actuala guvernare care vizeaza abrogarea legii prin care Parlamentul, la inițiativa PSD, a decis ca timp de doi ani sa fie suspendate orice tranzacții cu activele statului. Practic, Guvernul Cițu pregatește vanzarea pe mai nimic a celor mai valoroase companii de stat, […] Articolul Simona Bucura Oprescu: “Guvernul Cițu pregatește vanzarea pe mai nimic a celor mai valoroase companii de stat” apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

