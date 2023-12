Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, le-a transmis pensionarilor pana cand trebuie sa-și aștepte pensia luna aceasta. ”Din 4 decembrie suntem cu pensiile in plata. Factorii postali, in perioada 4-12 decembrie, trebuie sa le duca pensionarilor pensiile care se platesc prin Posta Romana. Aproape…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a declarat ca de la 1 ianuarie 2024 pensiile se vor majora cu rata inflatiei si ca, potrivit noii legi, pensiile vor crește pe viitor numai in luna ianuarie a fiecarui an.Punctul de pensie va creste de la 1.785 lei la 2.031 lei. „De la 1 ianuarie avem o majorare…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat cand vor primi romanii pensiile recalculate , anul viitor. Romanii vor beneficia de majorari ale pensiilor incepand cu 1 ianuarie 2024 și recalculari din septembrie, a anunțat in exclusivitate la Antena 3 CNN , ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a oferit prima reacție vis-a-vis de adoptarea noii legi a pensiilor. Aceasta este de parere ca actul normativ va corecta inechitațile și va aduce stabilitate sistemului de pensii din Romania. „Este o forma de respect pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.…

- Conform noii formule de calcul a pensiilor, angajații care au lucrat intre 26 și 30 de ani vor primi 0,5 puncte pe an adaugate la punctajul lor de contribuție la pensie. Pentru cei cu o experiența de munca cuprinsa intre 31 și 35 de ani, valoarea punctelor suplimentare va crește la 0,75 puncte pe an.…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a anunțat sambata seara, la Romania TV, majorari consistente pentru romanii cu pensii mici. Ministrul a dezvaluit ca noua Lege a pensiilor le garanteaza romanilor anual pensii mai mari.Majorari importante pentru romanii cu pensii mici! Ministrul Muncii a anunțat…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, va prezenta in cadrul unei sedinte a coalitiei de guvernare, proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public, au informat surse politice. Potrivit acestora, cel mai probabil, proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare de Guvern si transmis…