Simion lansează campania pentru alegerile prezidențiale: Dăm posibilitatea oricărui român să candideze AUR a anunțat, joi, ca lanseaza campania pentru alegerea candidatului la prezidențiale. Mai exact, orice roman care strange 500 de semnaturi de susținere și se inscrie online pe platforma partidului poate sa devina candidatul AUR la prezidențiale, a anunțat George Simion. Anunțul liderului AUR vine in contextul in care acesta a fost acuzat ca și-a mediatizat excesiv nunta pentru a se promova drept candidatul partidului la alegerile prezidențiale. „Dam start campaniei pentru alegerile prezidentiale, oferind fiecarui roman posibilitatea de a candida, sub sigla AUR, la aceste alegeri. Vom anunta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

