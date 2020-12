Copresedintele AUR, George Simion, a sustinut luni seara la Antena ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a imprumutat Romania cu „un miliard pe minut”. „Citu s-a imprumat cu un miliard pe minut. Haideti sa punem capat celui de-al doilea mandat al lui Iohannis. Sa fie suspendat!”, a declarat Simion in studioul lui Mihai Gadea. Echipa care isi schimba numele pentru ca este considerat rasist Simion a participat la emisiune, alaturi de Gabriela Firea si Mirel Curea, in conditiile in care duminica le-a cerut simpatizantilor AUR sa inchida „televiziunile mincinoase”. Ziarul Financiar a anuntat,…