Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Simina Loica a oferit informații despre divorțul de Alex Zanoaga. Ce a marturisit tanara despre separare, mai ales pentru ca impreuna au un copil, Dominic. Cum se simte bruneta.

- Un incendiu cu degajare mare de fum a izbucnit, vineri, pe platforma fostului Combinat de Cauciuc Sintetic si Produse Petrochimice din municipiul Onesti. Focul, care a cuprins deseuri din cauciuc, a fost lichidat de catre pompieri in urma unei actiuni care a durat doua ore, potrivit news.ro.…

- Se lucreaza in doua schimburi iar stadiul de execuție este de 85%, ceea ce inseamna ca nu e departe momentul in care aceste incinte medicale vor fi date in folosința, dupa ce – in urma cu doi ani – etajele 4 și 5 ale cladirii au fost operaționalizate ca spații de preluare și tratare a […] Articolul…

- Ioana Simion a renunțat la divorțul de Ilie Nastase și și-a retras cererea. Soția fostului mare jucator de tenis se afla in vacanța, in Turcia, alaturi de prieteni. A vrut de mai multe ori sa divorțeze de Ilie Nastase, insa acum s-a hotarat ca nu mai vrea sa se desparta de acesta. Ioana Simion și-a…

- Fostul șef al Agenției Servicii Publicii, Sergiu Railean, reținut in dosarul blanchetelor pentru pașapoarte , a fost adus in fața instanței. Procurorii anticorupție cer 30 de zile de arest pe numele fostului șef al ASP. Sergiu Railean a declarat presei ca el nu este vinovat. Va amintim ca pe data de…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordulu dintre Moldova și SUA privind terenul pentru construcția Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova. Acordul a fost semnat la Chișinau, in 12 iulie 2019.

- Consiliul Județean continua demersurile pentru reabilitarea imobilului din Crangul Petrești, imobil in care in trecut a funcționat complexul Caprioara. Plenul Consiliului Județean Vrancea a aprobat actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici dupa incheierea contractului de achiziție,…

- Roman Abramovich s-a enervat. Miliardarul rus resimte din plin sancțiunile pe care le-a primit din partea Marii Britanii și UE. Conturile și activele sale au fost blocate, nu poate sa-și vanda proprietațile și nici nu va beneficia de banii pe care ii va obține din vanzarea clubului Chelsea. Fara acces…