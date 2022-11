Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca Simina Loica și-a gasit liniștea și fericirea in brațele iubitului ei, Alexandru Bobicioiu, dupa ce a decis impreuna cu Alex Zanoaga sa divorțeze și sa mearga pe drumuri separate. Iata cat de atent este noul partener al brunetei cu fiul ei. A postat pe rețelele…

- Dupa confruntarea de saptamana trecuta dintre Alexandru Bobicioiu și Ovidiu Neveu, Simina Loica a venit la Xtra Night Show și i-a dat replica luptarorului care i-a facut avansuri și a susținut ca și ea il „simpatizeaza”. Bruneta a infirmat varianta data de Neveu și explica intreaga situație.

- Cu toții știm ca Simona Loica și-a gasit adevarata fericire in brațele lui Alexandru Bobicioiu dupa ce a decis, alaturi de Alex Zanoaga, sa divorțeze. Cei doi indragostiți se ințeleg de minune, iar iubitul brunetei este foarte atent și cu fiul ei, nu numai cu ea. Cum i-a surprins pe cei doi.

- Simina Loica și-a gasit fericirea in brațele lui Alex Bobicioiu, asta dupa divorțul de Alex Zanoaga. Cei doi se bucura de o poveste de dragoste ca-n filme, iar acum au marturisit daca sunt sau nu pregatiți sa se casatoreasca. Ce au spus despre marele pas.

- Alexandru Bobicioiu și Ovidiu Neveu au avut o confruntare, in direct, la Xtra Night Show pentru Simina Loica. Cel din urma este convins c-o so ia pe bruneta de la iubitul ei, pentr ca tanara i-ar fi dat semne ca in „simpatizeaza”. Iata care a fost reacția lui Bobicioiu!

- Simina Loica l-a acuzat pe tatal copilului sau ca nu se implica in totalitate in creșterea lui, mai exact ca nu-i cumpara mancare și scutece, iar Alex Zanoaga a raspuns acuzațiilor facute de bruneta in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Iata ce a marturisit fostul soț al Siminei Loica!

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Florin Dumitrescu se poate numi un om implinit din toate punctele de vedere, asta pentru ca are o cariera de succes și o familie minunata. Ei bine, in urma cu puțin timp, juratul de la Chefi la cuțite a postat o fotografie emoționanta cu soția lui, Cristina Dumitrescu, și cele doua fetițe ale lor. Familia…