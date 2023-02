“Silver & Gold | Chapter II” – universul strălucitor al lui Minelli. Un album cu și despre toate stadiile dragostei Marcam data de 3 martie 2023 ca data in care Minelli iși deschide porțile universului sau creativ, unde fanii, vechi sau in devenire, sunt așteptați pentru a petrece pana dimineața. Va așteapta cele mai tari shot-uri de ritmuri dance și EDM, servite alaturi de timbrul cald, dar efervescent al lui Minelli. Albumul „Silver & Gold” reprezinta un proiect inceput acum doi ani, iar in final, se arata lumii alaturi de 14 piese, printre care unele deja degustate de public. Pentru acest material, Minelli a colaborat cu diverși producatori și songwriteri de pe tot globul, printre care ii amintim pe Freedo… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

