Silueta oraşului O imagine posibila a acestuia a fost desenata pe lut inca din secolul VI inainte de Hristos. De atunci pana astazi reprezentarile s-au inmultit spectaculos. Multe dintre ele, cum este „Turnul Babel" pictat in 1563 de Peter Bruegel cel Batran, prefigureaza proiectele turnurilor oras de astazi posibil a fi construite in orice moment. Nevoia de semne verticale puternice, simboluri ale comunitatii este genetica. Sunt nenumarate exemple &ic (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dobrogea a devenit provincie de granita a Imperiului Otoman in a doua decada a secolului al XV lea, dupa ce initial fusese parte a Tarii Romanesti conduse de Mircea cel Batran n.a. cel mai probabil din 1388 . Dupa unii istorici, taramul vest pontic a fost cucerit de catre otomani, imediat dupa moartea…

- Dumitru Comanescu a devenit cel mai batran om din lume, dupa decesul lui Bob Weighton, la 112 ani. Romanul a fost recunoscut de Cartea Recordurilor ca fiind cel mai in varsta om al Planetei. Bob Weighton, din Alton, Hampshire, a murit, joi, in somn, in locuința sa, scrie BBC. El devenit cel mai in varsta…

- La fața locului au intervenit mai mulți polițiști, care l-au incatușat pe barbat, in ciuda strigatelor clienților aflați in fața magazinului. Scenele au ajuns pe internet, insa din filmare nu se ințelege de ce agenții au recurs la incatușarea barbatului. Citește și: Raed Arafat: "Termoscanarea…

- Un batran din Suceava a fost filmat in timp ce schingiuia un porumbel in zona centrala a municipiului Suceava. Clipul a fost publicat pe Facebook, unde l-au vazut si politistii, care s-au autosesizat si l-au identificat pe fapas.

- Primaria Ramnicu Valcea a anuntat ca dupa data de 15 mai se are in vedere redeschiderea parcurilor. Din acest motiv Piete Prest SA a demarat o actiune de infrumusetare a parcurilor din Ramnicu Valcea in care accesul publicului a fost interzis din 20 martie. Echipele de la Sectorul Spatii Verzi lucreaza…

- Președinte PMP, Lucian Morar: Sa rostim impreuna , de acasa, cu sufletul deschis in noaptea Sfanta a Invierii, Hristos a Inviat! Pentru toți cetațenii orașului Ulmeni și a satelor aparținatoare, tuturor maramureșenilor, le doresc din tot sufletul bucurie, sanatate și credința in ceasurile Marii…

- Din dorinta de a pastra farmecul sutelor de porumbei ce animau zona centrala a Ramnicului si in contextul in care masurile de restrictionare a circulatiei persoanelor fac ca Scuarul Mircea cel Batran sa fie acum pustiu, Primaria municipiului a initiat un program de hranire a acestor pasari. De doua…

- Micul oras bavarez Oberammergau nu a inregistrat inca niciun caz de COVID-19, fapt pe care pastorul sau il pune pe seama unui promisiuni facute de catre locuitorii orasului in secolul XVII-lea, noteaza Reuters. In 1633, la apogeul ciumei bubonice, locuitorii din acest mic oras alpin s-au…