Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica nu a lovit doar Romania. Este o problema ce se raspandește treptat in multe state, iar unul dintre ele a luat deja masuri drastice in aceasta privința. Patronii marilor companii, in special, cei ai bancilor, au oferit angajaților paturi pentru ca aceștia sa nu tremure de frig.

- ”Intre a ne face dreptate cu ranga si a sti ce vorbim este o mare diferemta. Toate statele europene au pus miliarde de euro, in pandemie, pentru sprijinirea companiilor aeriene, in special a companiilor low-cost. Romania a decis in aprilie 2020 si ulterior prin doua OUG (..) acordarea acestor ajutoare…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a declarat marti presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, citat de Agerpres. Incasarile suplimentare…

- Statul roman va castiga in acest an peste 43 de miliarde de lei din taxele si dividendele platite de sectorul energetic, ca urmare a majorarii preturilor, a afirmat, marti, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), Laurentiu Urluescu, intr-o intalnire cu presa.

- “Am cerut acest lucru din partea ANRE si a Ministerului Energiei, iar aici sa stiti o chestiune pe care o spun si o spun in deplina cunostinta de cauza si cu durere, nu o spun deloc fericit: atata timp cat statul roman, in toata componenta sa, nu reuseste sa faca lumina in aceasta chestiune, mi se pare…

- Romania se afla deja in faliment, din cauza datoriilor uriașe acumulate in ultimii doi ani, susține analistul economic Ilie Șerbanescu. Pentru a evita declararea oficiala a falimentului, statul va trece la vanzarea tuturor companiilor pe care le mai deține, mai arata analistul. Interdicția de doi ani…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca va avea loc, marti, o sedinta a coalitiei si a infirmat ca ar exista o tensiune intre partide, in contextul absentei sale de la ceremoniile de luni dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a precizat ca prioritatea numarul unu, in acest moment, la toata…

- Situația financiara a Romaniei este mult mai grava decat ne imaginam. Statul a ajuns sa se imprumute la instituțiile financiare internaționale pentru a-și achita datoriile curente la banci, ceea ce inseamna un faliment inca nedeclarat. In fapt, rectificarea bugetara, prin care ministerele au primit…