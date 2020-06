Stiri pe aceeasi tema

- A fost respinsa candidatura magistratului Neculai Carlescu.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea candidaturii depuse de Ioana Bogdana Albani, procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru desemnarea reprezentantului…

- Un polițist bistrițean a fost prins in flagrant de procurorii clujeni. Acesta cerea o suma de bani in schimbul intervenției intr-un dosar penal. Polițistul de la judiciara a fost prezentat ieri in fața instanței, care l-a trimis dupa gratii pentru 30 de zile. Procurorii clujeni au prins in flagrant…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, joi, negativ proiectul USR de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite in privinta utilitatii SIIJ. Votul a fost de 10 „impotriva”, 8 „pentru” si unul nul.…

- CSM a avizat, joi, negativ proiectul USR de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Procurorii si judecatorii din CSM au avut pareri impartite in privinta utilitatii SIIJ....

- VOTATA! Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, de curand, propunerea legislativa pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, structura in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, specializata in combaterea infractiunilor impotriva…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu , o structura in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, specializata in combaterea infractiunilor de mediu. Direcția va fi condusa…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea unui ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, informeaza un comunicat DNA transmis sambata stiripesurse.ro…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat marti, 31 martie, amanarea analizarii propunerii de delegare in functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lui Cristian Lazar, procuror la Parchetul de pe langa…