- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben pentru intervalul 04.01, ora 18°° – 06.01.2020, ora 6°°, ce vizeaza ninsori moderate cantitativ, depuneri de nou strat de zapada și intensificari ale vantului ce vor genera spulberarea și viscolirea zapezii. Facem apel la conducatorii…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, considera ca votul cetatenilor din turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidentiale va echilibra scena politica, si ca presedintele nu pune painea romanilor pe masa, dar o poate lua prin gesturile sale politice, potrivit AGERPRES.…

- Dragi prieteni, Și unii, și ceilalți am decis sa facem pasul spre politica pentru a construi ceva mai bun decat vedem in jurul nostru. Un partid politic nu este un proiect in sine, ci este un vehicul pentru a construi un stat puternic și responsabil. Un partid politic nu este o societate privata cu…

- Senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a PSD, a organizat, vineri, o conferința de presa cu privire la rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale. Intalnirea cu ziariștii a fost precedata de ședința Comitetului Executiv, prima dupa trecerea in opoziție, in care au fost…

- Candidatul Alternativei pentru Demnitate Nationala (ADN) la Presedintia Romaniei, Catalin Ivan, a votat duminica pe listele suplimentare ale Sectiei nr. 50 de la Liceul "Vasile Alecsandri" din Iasi, pentru o alternativa la actuala clasa politica. "Ca orice cetatean al acestei tari ne-am…

- „Vistieria” Centrului de Transfuzii Bacau s-a imbogațit cu o cantitate remarcabila de pungi de sange in urma unei campanii de donare ce s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute. Campania „Speranța la viața! Doneaza sange!” ajunsa la ediția a IV-a și organizata in parteneriat de Asociația Bronx…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a criticat intr-o declarație intitulata ”Presa ne invața conduita politica” atitudinea ”domnilor mai noi in politica” (nr cu referire la USR) ce și-au format o imagine in care s-au dat drept deținatorii monopolului justeții, al eticii, al moralei și ca sunt…