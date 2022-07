SIFOANELE SRI ! Uite cine controlează MAI! Continuam seria dezvaluirilor despre ”Rețeaua Despi” ! Cea care, deja de prea multa vreme controleaza din umbra cam intreaga activitate a Ministerului Afacerilor Interne și a structurilor subordonate! Fie ele operative, de intervenție, judiciare, de urgența, informative sau anticorupție! Astfel ca secretarul de stat Bogdan Despescu nu este perceput la nivelul MAI drept adevaratul ministru […] The post SIFOANELE SRI ! Uite cine controleaza MAI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

