Sifilis: Amenințare mortală în Australia. Cum se răspândește boala De atunci, insa, infecția cu transmitere sexuala a crescut dintr-un focar care s-a extins la trei state și un intreg teritoriu, relateaza bbc.com. Medicii australieni spun ca șase copii au murit din cauza sifilisului congenital din 2011. In aceeași perioada, se spune ca focarul care a afectat in mod covarșitor pe australienii indigeni a crescut de la aproximativ 120 de persoane la mai mult de 2100. Experții in domeniul sanatații l-au caracterizat drept o criza, spunand ca națiunea se confrunta cu o "incercare mare" pentru a aduce problema sub control. Cum s-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca situatia in ceea ce priveste pesta porcina, care afecteaza si tara noastra, este sub control, iar Guvernul va aproba masuri de sprijinire financiara a fermierilor pentru activitatea de neutralizare a animalelor. "Legat de pesta porcina, monitorizam in continuare…

- Realizatorii filmului de promovare a creațiilor autentice din Bihor, intitulat „Bihor Couture Interviews – Ep. 1 The Fashion Critic”, au fost rasplatiți cu doua premii la festivalul care premiaza creativitatea. E o tradiție ca timp de o saptamana, in iunie, Cannes-ul sa se transforme in locul…

- Odiseea celor 629 de migranți de pe nava Aquarius a luat sfarșit dupa ce Spania a acceptat debarcarea acestora pe teritoriul sau. Guvernul spaniol a ținut sa precizeze ca nu are nicio problema cu Italia sau Franța, țari implicate in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Guvernul liderului socialist Pedro Sanchez a depus juramantul in fata regelui Felipe al VI- lea. Dintre cei 17 ministri din noul cabinet, doar 6 sunt barbati asa ca textul a fost modificat pe loc astfel incat sa includa formula Cosiliul de Ministre si...

- Poziție dura exprimata de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu privire la judecatorul CCR Petre Lazaroiu, al carui mandat a expirat in urma cu un an de zile.Citeste si: ALERTA Ședința de URGENȚA in PNL. Ce pun la cale liberalii pentru demiterea Guvernului Dancila "Da, consider…

- "In perioada foarte apropiata va fi anuntat un proiect referitor la facilitatile pentru investitorii in zonele cu somaj ridicat. Oriunde se investeste intr-o zona in care somajul este peste media pe tara, cum este si cazul judetului Dolj, investitorul va primi un ajutor de stat, ceea ce cred eu ca…

- Problema vaporașelor se rezolva saptamana viitoare, dupa ce Ministerul Justiției pune la punct ultimele detalii din proiectul de inființare a regiei care va gestiona navigația pe Bega. Asta susține ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, care spune, cu subiect și predicat, ca Primaria Timișoara a…

- California e pe cale sa devina primul stat din SUA – si primul guvern din lume – care cere instalatii de energie solara aplicate pe toate casele noi construite, potrivit Fortune. Comisia pentru Energie din California va vota miercuri, 9 mai, posibilitatea de a impune acest standard.…