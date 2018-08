Stiri pe aceeasi tema

- Conglomeratul german Siemens ar putea renunța la 20.000 de angajați pe plan mondial, ca parte a unui plan global de reducere a cheltuielilor, scrie revista germana Manager Magazin, citata de Reuters. Siemens are 372.000 de angajați in lume.

- Nokia va livra T-Mobile US echipamente de retea 5G in valoare de 3,5 miliarde de dolari, au anuntat cele doua companii. Este cel mai valoros acord in domeniul tehnologiei 5G la nivel mondial si o dovada concreta a noului ciclu de imbunatatire retelelor wireless, transmite agenția Reuters, preluata de …

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara si a precizat ca va continua sa faca achizitii de active la ritmul actual – 30 de miliarde de euro pe luna- pana in septembrie, anunța Reuters . Incepand cu luna octombrie, BCE va reduce ritmul achizitiei…

- Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a pierdut joi aproape 16 milarde de dolari din cauza scaderii actiunilor companiei cu 20%, la o zi dupa ce operatorul retelei sociale a anticipat ca marjele de profit vor fi scazute timp de mai multi ani ca urmare a reglementarilor mai stricte in domeniul…

- Kaufland va introduce noi masuri impotriva utilizarii produselor din plastic, iar Lidl va elimina din sortiment articolele de unica folosinta din plastic pana la sfarsitul anului 2019, au anuntat miercuri reprezentantii celor doua retele de retail. „Printre articolele ce urmeaza a fi delistate din Kaufland…

- Conservatorii din Varsovia se pregatesc sa-si puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, in ciuda procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta aceasta reforma sunt asteptate marti seara si miercuri dimineata…

- 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3.000 euro, pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.. Din cele 350 de dosare depuse, aproape o treime au fost analizate și aprobate. 1.000 de cupluri…

- Gigantul american Tesla va renunta la mii de angajati din intreaga companie, in incercarea de a reduce costurile si de a accelera productia celui mai nou sedan al sau, potrivit Reuters, citat de Ziarul Financiar. CEO-ul Elon Musk a confirmat marti o reducere de aproximativ 9% a fortei de munca din companie,…