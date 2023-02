Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu isi va schimba probabil politica fata de Republica Moldova si ramane deschisa la un dialog constructiv, a declarat sambata purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, potrivit agentiei TASS preluate de Reuters. Declarația Rusiei ca nu-și va schimba politica…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan afirma, joi seara, ca Uniunea Europeana continua sa fie alaturi de Republica Moldova. ”Cu ajutorul UE, Moldova isi acopera costurile cu facturile la energie in aceasta iarna”, a transmis eurodeputatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A sarit in plina iarna in raul Nistru și a inotat pana in Republica Moldova. Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 36 de ani, a fost depistat de catre polițiștii de frontiera din Otaci, dupa un schimb de informații cu granicerii din Ucraina. Tanarul se simțea rau cand a ajuns pe celalalt mal al Nistrului…

- UPDATE 21:44 - Germania trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina.Un purtator de cuvant al guvernului german a refuzat sa comenteze, iar Ministerul Apararii de la Berlin nu a fost disponibil imediat pentru comentarii. Decizia se refera la cel putin o companie de tancuri Leopard 2 A6 care vor fi furnizate…

- Presedinta Republicii Moldova - stat vecin la vest cu Ucraina - a denuntat, sambata, noul val de atacuri ruse asupra unor obiective ucrainene, dupa ce resturi de rachete au fost gasite in interiorul granitelor de stat ale micului stat fost sovietic, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Republica Moldova ar trebuie sa devina stat membru al Uniunii Europene pana in 2030, apreciaza președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Aceasta a declarat ca e nevoie de un efort mai mare din partea guvernanților pentru a face ca proiectul de țara al Moldovei sa se concretizeze.

- Republica Moldova, care de 3 ani iși tot prelungește starea de urgența, a luat-o pe urmele lui Zelenski și a inchis toate televiziunile potrivnice președinției și Guvernului. Motivul halucinant invocat de CNA-ul de dincolo de Prut a fost ca cele șase posturi TV anihilate ”au evitat sa vorbeasca despre…

- La Paris are loc luni o conferinta a donatorilor internationali pentru Republica Moldova, care vor incerca sa sustina aceasta tara afectata in multe privinte de razboiul din Ucraina, transmite dpa, potrivit Agerpres. La eveniment sunt asteptati ministrii de Externe moldovean – Nicu Popescu, roman –…