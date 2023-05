In aceasta dimineața, sicriul cu un tanar decedat in urma cu cateva zile, a fost cuprins de flacari. Se pare ca incendiul a fost provocat tocmai de ventilatorul sicriului. Din fericire, casa a fost salvata și nimeni n-a fost ranit. Tanarul din Pinticu a decedat in urma cu cateva zile, iar familia a comandat un sicriu cu ventilație, pentru a-l putea ține la priveghi in casa și nu la capela din comuna Teaca. In aceasta dimineața, capacul de la ventilatorul sicriului a facut scurt-circuit, iar sicriul a fost cuprins de flacari. Intervenția rapida a familiei a salvat practic casa, fiind afectata doar…