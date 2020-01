Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul celebrului rocker francez Johnny Hallyday a fost transferat intr-un cavou definitiv din cimitirul Lorient de pe insula Saint-Barthelemy din Antilele franceze, in apropierea mormantului unde a fost inhumat...

- FCSB a anunțat desparțirea oficiala de Thierry Moutinho (28 de ani, mijlocaș ofensiv), jucatorul pe care roș-albaștrii l-au transferat in vara trecuta. View this post on Instagram #oficial Thierry Moutinho a plecat de la FCSB! FCSB anunța ca a reziliat, de comun acord, contractul pe care Thierry Moutinho…

- Justin Bieber, in varsta de 25 de ani a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu boala Lyme, o infecție cauzata de bacterii purtate de obicei de capușe. Acesta a facut anunțul prin intermediul unei postari pe Instagram. Artistul a povestit cum unii oameni au sugerat ca arata ca și cum ar fi „pe meth”, un…

- Vești triste pentru fanii serialului „Betty cea urata”. Creatorul filmului a fost gasit mort intr-un hotel din Miami. Silvio Horta avea doar 45 de ani, iar familia și prietenii sunt in stare de șoc. Anunțul a fost facut de presa americana.Silvio Horta a murit marti, 7 ianuarie, la varsta de 45 de ani,…

- Familialui Steve Irwin, australianul mort dupa ce a fost atacat de o pisicade mare otravitoare, continua moștenirea lasata de realizatorulTV cu multe fapte bune. Pana acum, familia Irwin a salvat mai binede 90.000 de animale, multe dintre acesta ranite in incendiile careau devastat continentul in ultimele…

- Cel mai bine pastrat secret al lui Banksy, regele Midas al artei stradale, a fost dezvaluit, cel putin partial. Fotograful Steve Lazarides, care colaboreaza ca agent de peste un deceniu cu misteriosul realizator de graffitti-uri, a facut publice pe contul sau de Instagram imagini care il infatiseaza…

- Simona Halep si-a luat iubitul, pe Toni Iuruc, si au fugit intr-un loc in care nimeni sa nu ii recunoasca si sa se bucure minunile naturii. Dupa postarile de pe retelele de socializare, Simona Halep pare foarte fericita, dar si nerabdatoare sa o ia de la capat, alaturi de Darren Cahill. "S-a…