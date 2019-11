"Este vorba despre un vultur sur si un cocor cu coroana cenusie, primiti prin donatie de la Zoo Budapesta, prin intermediul E.A.Z.A. (European Association of Zoos and Aquaria), in care Zoo Sibiu este membru din anul 2017 (...) Cei doi locatari noi pot fi vizitati de public in noua voliera amenajata anul acesta pentru pasarile rapitoare", se arata intr-un comunicat de presa al Primariei Sibiu, scrie Agerpres.

Vulturul sur traieste la altitudini de 3.000 de metri, are o deschidere a aripilor de 280 cm si inaltimea de 120 cm.

Cocorul cu coroana cenusie este originar din Africa si…