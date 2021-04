Sibiu: Un minor de 11 ani dispărut de acasă, căutat de poliţişti Politistii sibieni anunta, sambata dimineata, ca sunt in cautarea unui minor in varsta de 11 ani, din municipiul Medias, care a plecat de la domiciliu, vineri seara, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni.



"La data de 3 aprilie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 2 aprilie a.c., in jurul orei 20,30, fiul sau, DRAGOS MARIUS RAUL, in varsta de 11 ani, a plecat de la domiciliu, din municipiul Medias, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni", informeaza un comunicat transmis de IPJ Sibiu.



